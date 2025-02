Avó de criança picada por cobra fala sobre rapidez de policiais no resgate

A avó de uma criança de cinco anos que foi picada por uma cobra jararaca falou sobre o incidente e a rapidez do resgate. O caso aconteceu na região de chácaras do Altiplano Leste, no Lago Sul. A avó, Laura Magalhães, estava com a neta quando o incidente ocorreu: "Foi um desespero, mas agimos rápido", relatou. Ela e o marido levaram a criança de moto até o posto policial mais próximo, onde receberam assistência imediata da Polícia Militar. Os policiais garantiram que o antídoto fosse administrado a tempo, o que salvou a vida da menina. Os médicos informaram que ela se recuperou sem sequelas. Laura destacou a importância de ter capturado a cobra para identificação, o que acelerou o tratamento.