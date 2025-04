Barulho de trator pode ter provocado ataque de abelhas a idosa de 69 anos no DF

Na manhã desta terça-feira (29), uma senhora de 69 anos foi atacada por abelhas africanas em Samambaia, próximo ao canteiro central da quadra 207, no Distrito Federal. O incidente ocorreu quando um trator passou pelo local gerando um barulho que irritou as abelhas, alojadas em um bueiro.



Socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a idosa teve o corpo coberto por abelhas e foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia. Especialistas alertam sobre o perigo das abelhas africanas, que se tornam agressivas com barulhos altos, destacando a importância de manter distância e acionar o socorro em caso de ataque.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!