Bebê de quatro dias é salvo de engasgo com ajuda de bombeiros por chamada de vídeo

Um bebê de apenas quatro dias foi salvo após se engasgar durante a madrugada em Águas Claras, no Distrito Federal. Os pais, em desespero, acionaram o socorro e foram orientados por bombeiros através de uma vídeo-chamada. Com instruções detalhadas, o pai conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança antes da chegada da ambulância. Após o atendimento inicial, o bebê foi levado ao hospital para avaliação. O rápido socorro e a orientação precisa dos bombeiros foram cruciais para salvar a vida do bebê.



