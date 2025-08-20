Bebê de um ano se afoga em balde e está internada em estado grave

Um bebê de um ano e seis meses se afogou em um balde com água na comunidade Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF). O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado e encontrou a criança em parada cardiorrespiratória. Os profissionais realizaram reanimação e a menina foi levada ao hospital regional do Guará, onde permanece internada em estado grave.



