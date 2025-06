Brasileira presa na Alemanha usava refis de vape para traficar óleo de THC no Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal, em cooperação com a Interpol e a Polícia Federal, prendeu uma brasileira foragida em Frankfurt, na Alemanha, durante a Operação Refil Verde. Ela era responsável pela logística financeira de um esquema que traficava óleo de THC — principal composto psicoativo da maconha — camuflado em refis de cigarros eletrônicos, promovidos por influenciadores digitais, principalmente no Distrito Federal.



Segundo autoridades, a cooperação internacional foi crucial para a prisão. O processo de extradição está em andamento sob responsabilidade do Ministério da Justiça.



