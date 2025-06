Brasileirão 2025: Fortaleza e Santos duelam nesta quinta com transmissão ao vivo na RECORD

Fortaleza e Santos se enfrentam na Arena Castelão em Fortaleza, Ceará, nesta quinta-feira (12). A partida faz parte da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A transmissão será realizada pela RECORD com equipe composta por Cléber Machado, Paloma Tocci e Bruno Piccinato.



