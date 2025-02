Brasiliense 3 x 0 Legião fecha terceira rodada do Candangão BRB 2025

O Brasiliense venceu o Legião por 3 a 0 no último jogo da terceira rodada do Candangão BRB 2025, nesta quinta-feira (30). A partida ocorreu no estádio Serejão, em Taguatinga. Rubens abriu o placar com um pênalti. Tarta marcou o segundo gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Yago completou o placar aos 20 minutos da segunda etapa. Com essa vitória, o Brasiliense mantém 100% de aproveitamento e é líder do Candangão junto com Ceilândia e Paranoá.