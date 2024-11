Brasilienses detidos em aeroporto da Guatemala voltam para casa

Após uma semana detidos no aeroporto da Guatemala, os brasilienses Lucas Alves e João Victor voltaram para casa. Os jovens viajaram para o país no último dia 15 e ficaram presos no controle de imigração. Eles passaram dias com pessoas de várias nacionalidades, em um alojamento improvisado, onde não tinha local apropriado para tomar banho.



Lucas conta que foram dias desesperadores e se sente aliviado por conseguir voltar para casa e encontrar a família. Durante o período em que ficaram no local, eles relataram nas redes sociais o que estava acontecendo e pediram ajuda. Segundo Lucas, a única explicação que receberam de funcionários do aeroporto foi que havia inconsistência nas informações dadas por eles. Mas ele explica que toda a viagem tinha sido planejada e haviam documentações para comprovar.