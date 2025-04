Brechas na lei favorecem suspeitos investigados por feminicídio no DF

Casos de suspeitos de feminicídio que confessaram os crimes estão gerando polêmica no Distrito Federal. Apesar das confissões, muitos são liberados por falta de provas materiais, como destacou a advogada crimininalista Kimberly César: "só a confissão não garante a prisão".



Um caso recente no Sol Nascente exemplifica essa problemática. Valdete Silva Barros foi encontrada morta em abril, e o suspeito, apesar da confissão, foi solto. A questão levanta a necessidade de reformas na legislação, algo que depende de ações do Congresso para efetivar mudanças.



