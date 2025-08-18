Logo R7.com
Briga entre alunos em escola da Asa Sul e resulta em suspensões

Confusão motivada por ciúmes terminou com jovem agredido e pais notificados

Cidade Alerta DF|Do R7

Na manhã da última quarta-feira (14), ocorreu uma agressão em frente ao Centro de Ensino Médio no Setor Leste da Asa Sul (DF). Quatro estudantes atacaram um colega que não revidou. A Polícia Militar foi chamada, mas os envolvidos já haviam saído do local. O conflito foi motivado por ciúmes envolvendo uma aluna. A instituição suspendeu os envolvidos e notificou os pais. A Secretaria de Educação destacou seu compromisso com ambientes seguros e criticou a violência.

