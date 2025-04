Buraco se transforma em cratera e causa transtornos em Vicente Pires (DF)

Na Rua 8 de Vicente Pires, um pequeno buraco transformou-se em uma grande cratera, afetando a comunidade local. Devido ao problema, moradores enfrentam falta d'água, e a avenida está com trânsito complicado. Equipes da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) e da Novacap estão no local, trabalhando para resolver a situação. A administração local informa que mais detalhes sobre o restabelecimento do abastecimento de água serão fornecidos em breve.



