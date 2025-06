Cadela fica com a cabeça presa em roda de caminhão e é resgatada pelos bombeiros

Em Aparecida de Goiânia, no Entorno do Distrito Federal, uma cadela ficou com a cabeça presa na roda de um caminhão no pátio de uma oficina mecânica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. A situação requeria precisão e cuidado, pois o peso da roda dificultava a respiração do animal. Graças à rápida ação dos bombeiros, a cadela foi salva e levada ao veterinário para tratamento de ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!