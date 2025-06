Câmara Técnica mapeia foragidos e atua para prevenir feminicídios no DF

A Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios da Secretaria de Segurança do Distrito Federal atua no mapeamento de autores de crimes e prevenção de feminicídios. Em maio, a capital registrou 11 feminicídios. A maioria das vítimas não havia registrado ocorrências, porém, mais da metade sofria agressões.



A atuação da Câmara já ajudou na prisão de um condenado na Bahia. O trabalho envolve a análise de dados desde 2015 para criar políticas públicas eficazes e conta com a colaboração de diversos órgãos, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério Público. O crime de feminicídio tornou-se autônomo em 2024, com penas de 20 a 40 anos.



A força-tarefa também auxilia no suporte às vítimas por meio de programas como o Copom Mulher, que oferece atendimento domiciliar.



