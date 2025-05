Câmeras flagram homem ao agredir menino de 6 anos em brinquedoteca de restaurante

Um menino de 6 anos foi agredido em uma brinquedoteca de um restaurante durante o Dia das Mães, no último domingo (11), no Distrito Federal. Um homem nervoso levantou a criança pelos cabelos, cena registrada pelas câmeras de segurança. A família só descobriu o ocorrido quando o menino se queixou de dor de cabeça. Ele contou que uma monitora pediu para não relatar o incidente imediatamente.



Os pais, revoltados, registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil, que agora busca identificar o agressor. O restaurante afirmou estar prestando assistência à família, apurando internamente os fatos e reforçando a segurança no local. "Ficamos incapazes de fazer qualquer tipo de coisa", desabafou o pai.



