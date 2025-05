Câmeras registram assassinato de farmacêutico em bar no Riacho Fundo II (DF)

Câmeras de segurança registraram a execução do farmacêutico Wesley Gomes dos Santos, de 44 anos, no Riacho Fundo II, Distrito Federal. O atirador, identificado pelas imagens como um homem de capacete e roupa branca, disparou pelo menos cinco vezes enquanto a vítima conversava com amigos fora de um bar.



Antes do crime, o suspeito e a vítima estavam juntos no estabelecimento. Uma mulher foi atingida de raspão. O incidente ocorreu às 19h30 do último domingo (11), e a Polícia Civil, que já identificou um suspeito, investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.



