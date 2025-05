Câmeras registram furto de R$ 20 mil em perfumes por trio no Gama (DF)

Um trio composto por dois homens e uma mulher foi flagrado em ação criminosa em uma loja do Gama, no Distrito Federal. Eles levaram mais de 25 perfumes, resultando em um prejuízo estimado em R$ 20 mil. Câmeras de segurança registraram toda a ação. O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Polícia. A população pode colaborar com informações através do Disque Denúncia 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!