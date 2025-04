Caminhão de lixo desgovernado arrasta carro e invade casa em Luziânia (GO)

Um caminhão de coleta de lixo perdeu o controle devido a um problema nos freios e invadiu uma casa no Parque Estrela Dalva 7, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O incidente ocorreu por volta das 12h desta terça-feira (8) e foi registrado por câmeras de segurança.



O veículo atingiu um carro estacionado antes de colidir com a residência, onde estavam Matias e sua mãe. "Eu estava de fone de ouvido quando ouvi o impacto", relatou Matias. Nenhum dos dois ficou ferido. A empresa responsável pelo caminhão está prestando assistência à família, incluindo a reparação dos danos materiais.



