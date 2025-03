Caminhão é furtado na Asa Norte, em Brasília, e donos pedem ajuda para encontrá-lo

No dia 14 de março, um caminhão foi furtado na Asa Norte, em Brasília . Eva Reis, proprietária do veículo, usava o caminhão para trabalho, realizando entregas e recolhimentos de andaimes.



Josimar Reis, sobrinho de Eva, percebeu o furto quando foi buscar o caminhão durante a tarde, após deixá-lo estacionado pela manhã. Câmeras de segurança capturaram imagens de um indivíduo dando partida no caminhão.



O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte. Informações sobre o veículo podem ser enviadas de forma anônima pelos números 197 ou 190. Eva, em desespero, busca apoio para recuperar seu único meio de trabalho.



