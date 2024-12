Cão farejador encontra droga e passageiro é preso na Rodoviária Interestadual de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas, nesta terça-feira (3), na Rodoviária Interestadual de Brasília. Ele transportaria, até Teresina (PI), tabletes de maconha e, pelo menos, 31 porções de cocaína, vindos do Rio de Janeiro. Porém, foi surpreendido por um cão farejador, o K-9 Draco, durante operação de rotina.



Os militares, do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães), levaram o suspeito à 1ª Delegacia de Polícia Civil, na Asa Sul. No local, investigadores verificaram que ele tinha passagem pelo mesmo crime.