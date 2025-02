Caos nas ruas da Colônia Agrícola 26 de Setembro impede passagem de veículos

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Vicente Pires, enfrentam sérios problemas de locomoção devido a crateras nas ruas que impedem a passagem dos veículos. Vídeos gravados pela comunidade mostram carros, caminhonetes e ônibus atolados, sendo resgatados por tratores, e passageiros tendo que descer na lama.



Os ônibus escolares não conseguem passar pelas ruas para buscar as crianças. Anna Karina Ribeiro, mãe de três crianças, relata a dificuldade de levar os filhos à escola. "Está muito complicado para a gente poder ir e vir com essas crianças todos os dias, porque está intransitável", diz ela. O administrador da região, Gilvando Galdino, informa que estão em andamento ações paliativas em parceria com a Novacap, mas admite que a solução definitiva depende de estudos técnicos para construção de rede pluvial e asfaltamento.