Carro capota na Ponte JK, jovem é resgatada e grupo foge antes da chegada da polícia

Um grave acidente ocorreu na Ponte JK em Brasília , onde um Honda capotou com cinco ocupantes. A adolescente, de 17 anos, foi socorrida ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros. Os outros quatro passageiros fugiram antes da chegada das autoridades. A jovem afirmou ter conhecido o motorista em uma festa na noite anterior. A Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.



