Carro de luxo pega fogo durante test-drive na Asa Norte

Um carro modelo Jeep Commander pegou fogo após explodir na tesourinha entre as quadras 105 e 106 Norte, na tarde desta quarta-feira (17). O Corpo de Bombeiros Militares do DF foi acionado e apagou as chamas, que atingiram o capô, enquanto o DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem) controlou o trânsito. Ninguém se feriu.



O incidente causou congestionamento na região. Por enquanto, não se sabe as causas do incêndio, mas uma perícia deve apurar se houve falha mecânica ou outro fator que possa ter ocasionado a explosão.