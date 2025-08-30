Carro fura bloqueio e atinge trator durante obras na W3 Norte, no DF

Um acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (29) na W3 Norte, altura da quadra 712 da Asa Norte (DF). Um carro colidiu com um trator em uma área de obras que estava interditada. O motorista do carro teria furado o bloqueio sinalizado por cones. Testemunhas relataram que enquanto dois carros pararam para a passagem do trator, um terceiro veículo não freou e atingiu o maquinário. O SAMU transportou os ocupantes do carro para o hospital; o tratorista não sofreu ferimentos.



