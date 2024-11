Carroceiro acusado de envolvimento na morte de João Miguel é solto no DF

O carroceiro suspeito de participar da morte de João Miguel, de 10 anos, que desapareceu em 30 de agosto e foi encontrado sem vida 14 dias depois, foi solto no sábado (28). O jovem, de 19 anos, estava preso desde o dia 27 de setembro e seria responsável por colocar o corpo do menino em uma vala no Lúcio Costa, no Guará (DF). Segundo informações da polícia, ele foi solto devido ao excesso de prazo da prisão temporária.