Carta com ameaças revelou plano de ataque a escola por estudante apreendido no DF

Um adolescente de 15 anos foi apreendido após planejar um ataque a uma escola pública no Guará, no Distrito Federal. A investigação começou quando funcionários da instituição encontraram uma carta com ameaças a estudantes.



A direção da escola imediatamente contatou a regional de ensino, a Secretaria de Educação do DF e a Polícia Civil. Autoridades identificaram o jovem como o autor da carta, e em sua residência foram encontrados outros documentos ameaçadores e objetos com potencial letal, como uma machadinha e um simulacro de arma de fogo.



O adolescente foi levado para a DCA (Delegacia da Criança e do Adolescente) e o caso está sob responsabilidade da justiça. A Secretaria de Educação informou que conta com uma equipe especializada para lidar com essas situações e que todas as ameaças são tratadas com seriedade, evitando casos graves como em outras regiões do Brasil. A escola continua colaborando enquanto a investigação prossegue em sigilo devido ao envolvimento de menor de idade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!