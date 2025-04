Casal é encontrado morto em caminhonete na Ponte Alta do Gama (DF) após troca de tiros Conflito em festa iniciou a perseguição violenta em Ceilândia (DF) e terminou com a morte do casal

Cidade Alerta DF|Do R7 22/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share