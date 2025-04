Casal estrangeiro viaja por diversos estados brasileiros para furtar artigos de luxo

A Polícia Civil prendeu um casal de estrangeiros em São Paulo durante a Operação Los Incas. O homem, colombiano, e a mulher, peruana, são suspeitos de furtar artigos de luxo em shoppings no Distrito Federal e utilizar moedas falsas para pagamentos.



As investigações, iniciadas no DF com apoio da Polícia Civil paulista, levaram ao indiciamento do casal por três crimes de furto e uso de moeda falsa, com penas que podem chegar a 20 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!