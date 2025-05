Casal furta dez pacotes de café em mercado do Entorno e causa prejuízo de R$ 360

Um casal foi flagrado por câmeras de segurança enquanto furtava dez pacotes de café de um mercado no Jardim Lagoa Azul, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O homem escondeu os pacotes enquanto a comparsa o ajudava a disfarçar o crime. Eles esconderam os produtos em uma mochila e deixaram o local sem pagar. O dono do mercado registrou um boletim de ocorrência, informando um prejuízo de R$ 360.



