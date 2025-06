Casal furta R$ 3 mil em perfumes com caixa de fundo falso em shopping de Taguatinga (DF)

Uma perfumaria localizada em um shopping de Taguatinga, no Distrito Federal, foi alvo de um furto engenhoso nesta semana. Um casal usou uma caixa com fundo falso para esconder perfumes e causou um prejuízo estimado em R$ 3 mil.



De acordo com o proprietário da loja, Carlos Eduardo, esta não é a primeira vez que o estabelecimento sofre esse tipo de crime — em uma ocasião anterior, os prejuízos chegaram a R$ 60 mil.



Câmeras de segurança registraram a dupla agindo de forma suspeita. Enquanto um distraía a vendedora, o outro escondia os produtos. Eles chegaram a sair e retornar ao shopping com sacolas, comportamento que chamou a atenção de outros lojistas.



As imagens já foram entregues às autoridades, que trabalham para identificar os suspeitos e pedem ajuda da população com qualquer informação que leve ao paradeiro da dupla.



