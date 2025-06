Casal improvisa reboque com corda e furta carro em Valparaíso de Goiás

Em Valparaíso de Goiás, um casal foi flagrado furtando um carro em plena luz do dia, na etapa B. O roubo ocorreu na manhã do dia 23, por volta das 9h. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem desceu de seu veículo, empurrou o carro da vítima, Ramon, e, junto com a comparsa, utilizou uma corda para rebocar o veículo furtado. Ramon, que estava em casa no momento, percebeu o furto apenas mais tarde. Ele descreveu o susto, ressaltando que nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer em sua rua tranquila. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso e solicita que qualquer informação sobre os suspeitos ou o veículo seja comunicada imediatamente.



