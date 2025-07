Casas em construção no Guará 2 (DF) viram alvos de bandidos

Na QE 50 do Guará 2 (DF), câmeras de segurança capturaram repetidos furtos em obras de casas, incluindo flagrantes de ladrões levando materiais para construção como escadas. Um morador, vítima de mais de três furtos, expressou preocupação com a falta de ação efetiva.



A Polícia Militar reitera que as rondas são realizadas, mas destaca a ausência de boletins de ocorrência formalizados pelos moradores como obstáculo para ações mais eficazes. Embora não haja registros formais de furtos nas quadras novas, os moradores pedem mais atenção e ações preventivas na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!