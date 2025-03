Caso Thalita: crime teria sido motivado por reclamação sobre drogas de baixa qualidade

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) identificou um homem de 36 anos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, como suspeitos na morte de Thalita Marques Ramos. Partes do corpo dela foram encontrados na estação de tratamento de esgoto da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) na Asa Sul. Segundo a investigação, Thalita teria sido morta no Guará, após reclamar da qualidade da droga comprada dos suspeitos.



Um dos adolescentes confessou o crime e levou a polícia até o local onde estava o tronco da vítima. O homem está preso, um adolescente foi apreendido e o outro está foragido. A investigação começou após o desaparecimento de Thalita em 13 de janeiro e avançou com a descoberta dos restos mortais em março. Os suspeitos relataram que estavam sob efeito de drogas durante o crime.



