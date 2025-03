Caso Thalita: depoimento da família aponta que a vítima já teria ‘sumido’ outras vezes

A família de Thalita Marques Ramos, que teve partes do corpo encontradas na estação de tratamento da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) da Asa Sul, afirmou à polícia que a mulher já teria sumido outras vezes. Moradora de Águas Claras, a vítima desapareceu no dia 11 de janeiro. Sua mãe revelou que a última comunicação ocorreu por mensagens de texto, onde Thalita disse estar na casa de um amigo no Guará.



Um motorista de aplicativo confirmou que a levou até lá, relatando que a viagem foi tranquila. Apesar das câmeras de segurança do local estarem apagadas, um amigo afirmou que ela esperava por uma amiga. Um funcionário encontrou partes do corpo em 14 de janeiro, identificadas por DNA um mês depois. O inquérito, que também menciona o uso de drogas por Thalita, ainda está em aberto.