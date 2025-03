Caso Thalita: vítima passou a noite na casa de um amigo antes de corpo ser encontrado

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) investiga a morte de Thalita Marques, moradora de Águas Claras cujo corpo foi encontrado esquartejado na estação de tratamento da Caesb (Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal) da Asa Sul.



A investigação apurou que, um dia antes de desaparecer, Thalita passou a noite na casa de um amigo no Guará. Ela foi vista pela última vez ao pegar um carro de aplicativo para a QE 46 do Guará II para encontrar uma amiga. Segundo o depoimento do motorista, a corrida teria ocorrido de forma tranquila.



A família de Thalita confirmou à polícia que a mulher era usuária de drogas e que já teria sido internada em um centro de reabilitação. A 1ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, trabalha com várias linhas de investigação, incluindo a possibilidade de envolvimento com entorpecentes. Informações podem ser enviadas anonimamente à polícia pelo número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!