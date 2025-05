Centro de Referência da Mulher Brasileira é inaugurado no Recanto das Emas (DF)

O Centro de Referência da Mulher Brasileira foi inaugurado no Recanto das Emas (DF) e oferece atendimento gratuito a mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade. O serviço inclui apoio psicológico e informações sobre auxílios disponíveis.



Além deste centro, quatro outras casas serão abertas até sexta-feira em diferentes regiões. O governador Ibaneis Rocha anunciou que as atendidas terão passe livre para os transportes públicos do Distrito Federal. Segundo o governador, todas as mulheres que precisarem do acolhimento terão direito a passe livre no transporte público, garantindo condições para estarem presentes nesse importante momento de reconstrução de suas vidas.



