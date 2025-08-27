Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Chamados para resgatar animais no DF entre janeiro e agosto já superam todo 2024

Apenas entre janeiro e julho, 1.042 animais foram resgatados em diferentes regiões do DF

Cidade Alerta DF|Do R7

O número de resgates de animais silvestres em áreas urbanas do Distrito Federal tem aumentado de forma significativa em 2025. Entre janeiro e agosto, a Ouvidoria do Ibram (Instituto Brasília Ambiental) recebeu 45 solicitações de manejo e resgate — número que já supera todo o registrado no ano passado.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, apenas entre janeiro e julho, 1.042 animais foram resgatados em diferentes regiões do DF. O aspirante Pedro Henrique explica que, quando o animal está saudável, ele é devolvido ao seu habitat natural; se apresenta ferimentos ou sinais de debilidade, é encaminhado para centros de reabilitação especializados.

O biólogo Thiago Silvestre ressalta que muitos desses animais conseguem se adaptar ao ambiente urbano, especialmente em áreas arborizadas, mas alerta para a necessidade de uma convivência respeitosa. “Ligue para o 190; o Batalhão Ambiental da Polícia Militar está apto para realizar o manejo dos animais”, orienta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Animais
  • Brasília
  • Distrito Federal
  • Pedro
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.