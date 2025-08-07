Logo R7.com
Choperia de Ceilândia (DF) é flagrada com 'gato' de energia e deve R$ 112mil

Técnicos da Neoenergia denunciaram o estabelecimento por suspeita de ligação clandestina

Cidade Alerta DF|Do R7

Técnicos da Neoenergia denunciaram uma choperia em Ceilândia Norte (DF) por suspeita de ligação clandestina. A investigação revelou que o local pagava apenas R$ 3 mil mensais ao invés dos R$ 15 mil esperados. Após a confirmação do crime, o gerente foi preso. O proprietário é acusado e já teve envolvimento um caso similar em Vicente Pires (DF). A dívida acumulada chega a R$ 112 mil devido à irregularidade no fornecimento elétrico.

