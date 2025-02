Chuva derruba árvore que rompe a fiação elétrica e bloqueia trânsito no Lago Sul

A forte chuva e vento no Lago Sul causaram a queda de várias árvores, especialmente na QL 6. As autoridades agiram rapidamente, cortando galhos e troncos para liberar o trânsito. Apesar do susto e do movimento intenso de veículos, os moradores não sofreram com falta de energia. O Corpo de Bombeiros atendeu prontamente as ocorrências, enfatizando a importância de evitar estacionar sob árvores durante temporais.