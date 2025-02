Chuva forte causa transtornos no DF: Jardim Botânico e Asa Sul são impactados

Na tarde desta terça-feira (11), uma forte chuva surpreendeu o Distrito Federal, causando alagamentos em diversas regiões. No Jardim Botânico, ruas como a Estrada do Sol foram afetadas, com a administração local agindo rapidamente para desobstruir vias e remover árvores caídas. "A primeira medida foi desobstruir ruas e recolher árvores caídas", afirma Aderivaldo Cardoso, administrador da região. Apesar do alagamento em algumas casas, ninguém ficou desabrigado. A Asa Sul também enfrentou problemas, destacando a necessidade contínua de infraestrutura de drenagem na área.