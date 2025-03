Chuva forte e ventania destroem telhados e causam prejuízos em Planaltina (DF)

Em Planaltina, no Distrito Federal, fortes chuvas acompanhadas de ventania arrancaram telhados de várias casas. Douglas, um dos moradores afetados, afirma que a tempestade foi mais intensa do que o habitual. Por causa disso, ele teve que segurar a porta de sua casa devido à força dos ventos.



Os danos incluíram móveis e aparelhos eletrônicos encharcados, com um prejuízo estimado entre R$ 2.000 a R$ 3.000.