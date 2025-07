Ciclista busca justiça após sobreviver a atropelamento por ônibus na BR-070

Francisco Rogério Oliveira, de 27 anos, técnico em telefonia, sobreviveu a um atropelamento por um ônibus na BR-070, próximo a Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O acidente ocorreu enquanto ele voltava do trabalho de bicicleta. Segundo Francisco, o motorista não prestou socorro após o impacto. “Se eu não tivesse colocado a mão, o ônibus teria passado por cima de mim”, relatou.



Após o ocorrido, ele procurou a empresa Taguatur, responsável pelo veículo, mas afirma ter enfrentado resistência para solucionar o caso. Agora, com o apoio de um advogado, Francisco pretende acionar a Justiça.



