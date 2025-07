Ciclista sobrevive após ser atropelado e arrastado por ônibus na BR-070

Francis Rogério Oliveira, instalador de telefonia de 27 anos, sobreviveu após ser atropelado por um ônibus na BR-070, próximo a Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Ele foi arrastado por cerca de sete metros e, mesmo ferido no tórax e nas costas, conseguiu se levantar e procurar atendimento médico por conta própria.



O motorista do ônibus foi embora sem prestar socorro. A Polícia Civil de Goiás investiga o caso. A empresa responsável pelo veículo, Taguatur, afirmou que todos os condutores passam por treinamentos sobre ciclomobilidade e que está apurando o ocorrido. Francis relatou ainda que, além da falta de assistência no momento do acidente, enfrentou resistência ao tentar resolver a situação com a empresa no dia seguinte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!