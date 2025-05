Cidade Visita: Henrique Chaves conhece história de personal moradora de Ceilândia

Paula Brasil, moradora de Ceilândia (DF) e telespectadora fiel do Cidade Alerta DF, recebeu em casa o apresentador Henrique Chaves para um encontro emocionante. Durante a visita, Paula contou sobre sua rotina dupla como personal trainer e brigadista, mostrando sua dedicação à saúde e à segurança da comunidade.



Ela também relembrou um acidente de moto que sofreu recentemente, destacando a importância da atenção no trânsito. Em reconhecimento à sua trajetória, a equipe do programa a presenteou com um tapete para suas aulas.



