Cidade Visita leva Henrique Chaves à casa de um telespectador no Recanto das Emas

No quadro Cidade Visita desta quinta-feira (28), o apresentador Henrique Chaves visita Leno Dantas, telespectador que sempre participa do momento de interatividade do Cidade Alerta DF. O homem mora no Recanto das Emas, no Distrito Federal, é fã de futebol e nutre uma paixão pelo Clube de Regatas do Flamengo.