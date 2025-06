Cliente é esfaqueado após reclamar de pitbull sem focinheira em bar do Entorno

Um cliente foi esfaqueado em um bar em Águas Lindas de Goiás, região do Entorno do Distrito Federal, após reclamar que o cachorro pitbull do dono do estabelecimento estava solto, sem focinheira. O proprietário do bar voltou armado com uma faca e atacou a vítima.



A vítima tentou se defender usando uma mesa de madeira, mas acabou caindo no chão e sendo atingida pelos golpes de faca. Ela foi socorrida e encaminhada às pressas para o hospital. O agressor fugiu do local, mas foi capturado rapidamente pela polícia. Segundo as autoridades, ele já possuía antecedentes criminais, incluindo homicídio e outros crimes.



