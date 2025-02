Cobrador fala do momento em que foi agredido com socos e chutes por passageiro

Um passageiro agrediu um cobrador dentro de um ônibus em Ceilândia, no Distrito Federal, nessa sexta-feira (31). O momento foi registrado por outros passageiros presentes no veículo. A briga teve início depois que o cartão do rapaz falhou ao passar pela catraca durante a viagem. Segundo o cobrador, o passageiro o acusou de estar bloqueando o cartão e, mesmo após a autorização de ficar no veículo sem passar pela catraca, o passageiro ficou alterado e deu início às agressões. O trabalhador afirma que sofreu diversos ferimentos no rosto e que apresenta dificuldades para comer, já que sua boca ficou machucada.