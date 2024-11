Colisão entre carro e moto em Formosa deixa motociclista em estado grave

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido no Setor Bosque, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Após a colisão, o motociclista, de 19 anos, foi levado ao hospital em estado grave, com um corte profundo no pescoço. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente, em que a motorista do carro vira à esquerda para acessar a rua, e colide com a moto.