Com enxada na mão, vizinho enfrenta criminosos e impede furto a igreja no Entorno do DF

No bairro Jardim Ingá, em Luziânia — região do Entorno do Distrito Federal — uma tentativa de furto a uma igreja foi frustrada graças à ação corajosa de um morador. Criminosos invadiram o local e se preparavam para levar objetos, utilizando uma carretinha e uma bicicleta para transportar os itens.



Ao perceber a movimentação suspeita, um vizinho saiu de casa armado com uma enxada e enfrentou os criminosos, que fugiram antes de conseguir levar qualquer material da igreja. Toda a ação ocorreu antes da chegada da polícia.



O caso está sendo investigado, e informações que possam levar aos suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia 197.



