Com queimaduras em 18% do corpo, ex-zagueiro Lúcio segue internado em hospital de Brasília

de Terapia Intensiva) de um hospital do Lago Sul, em Brasília, após um acidente com uma lareira ecológica que resultou em queimaduras em 18% do corpo. Ele está consciente e começará a fisioterapia. A assessoria não divulgou detalhes sobre as áreas afetadas pelas queimaduras. Em nota, a família informou que "as lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!