Começam as obras para fechamento da cratera às margens da BR-040, em Valparaíso de Goiás

Começam as obras para fechar a cratera de 500 metros na BR-040 em Valparaíso de Goiás, ameaçando a segurança de mais de 50 mil motoristas diariamente. O Governo fFederal destinou R$ 9 milhões para ações emergenciais e o Dnit planeja uma solução definitiva. Célia e Sandra, moradoras locais, relatam o medo de trafegar nas proximidades da erosão.



Trabalhos paliativos, incluindo a instalação de um sistema de drenagem, estão em andamento, com conclusão prevista nos próximos 90 dias. A obra definitiva, prevista para iniciar entre março e abril de 2026, busca estabilizar o solo e evitar novas erosões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!